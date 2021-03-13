وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر من الاحتيال باساليب السحر والشعوذة

حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من الاحتيال بأسلوب السحر والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوحدة، في بيان لها اليوم السبت، إنها تعاملت مع عدد بعض قضايا الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باستخدام أسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين، مضيفة أن الضحايا كانوا قد وقعوا ضحية فضولهم وتعلقهم بمعرفة المجهول واعتقادهم بصدق السحر والشعوذة وتم استغلالهم من قبل مجرمين امتهنوا هذه الأساليب المضللة إذ قاموا باختراق خصوصية الضحايا وابتزازهم والاستيلاء على أموالهم بالإيهام والخديعة.

واهابت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمواطنين والمقيمين بعدم اللجوء لمثل هذه الأساليب التي تعرض حياتهم واموالهم للضياع والخطر وتدعو الى التبليغ عن كل من يمتهن هذه الأساليب الجرمية حماية للمواطن والمجتمع.