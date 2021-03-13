هزلت.. تركي آل الشيخ يتهم عبد الحليم وعبد الوهاب وفريد الأطرش بالسرقة/ فيديو

نشر رئيس هيئة الترفيه العامة بالسعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة ضمت أغاني لمطربين أجانب وعدد من المطربين العرب تعود أغانيهم إلى القرن الماضي، وكانت ألحانها متشابهة لدرجة كبيرة.

وضمت التغريدة أغاني لعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وأسمهان، بالإضافة لمطربين أجانب، وكانت الصدفة التشابه الكبير بين الألحان.

والملفت هو أن الأغاني الأجنبية كانت قبل ظهور الأغاني العربية.

وعلق آل الشيخ، الذي ينتحل صفة ناقد فني ضليع، على الفيديو قائلا: “أنا مصدوم”.