الملك وصل المستشفى.. الخصاونة يوجه باجراء تحقيق فوري بوفاة 7 أشخاص بعد انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط
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جرينتش+2 05:54
كتل نيابية تدعو لمحاسبة الحكومة وكل من يثبت تورطه بحادثة المستشفى
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