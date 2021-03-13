عبيدات يقدم استقالته.. الخصاونة يوجه باجراء تحقيق فوري بوفاة 6 أشخاص بعد انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط

وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وشدّد الخصاونة، اليوم السبت، على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ .

كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

هذا وقد أعلن المجلس القضائي عن مباشرة النيابة العامة بالتحقيق في حادثة مستشفى السلط.

وأضاف أنه يتواجد في دائرة الادعاء العام بمحكمة السَّلط رئيس النيابات العامة ونائب عمَّان للتحقيق بقضية مستشفى السَّلط

ومن جانبه، قال وزير الصحة نذير عبيدات، إنه قدم استقالته لرئيس الوزراء بر الخصاونة، وانه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن حادثة مستشفى السلط الجديد.

كما أعلن عبيدات، اليوم السبت، عن وفاة 6 أشخاص بعد انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط الحكومي.

وأضاف عبيدات، خلال حديثه لوسائل الإعلام من أمام مستشفى السلط عقب انتهاء اجتماع: “أتحمل المسؤولية الأخلاقية عن حادثة مستشفى السلط الجديد ”

غير ان مصدرا معلوما قد ابلغ موقع هلا أخبار، ان استقالة وزير الصحة الدكتور عبيدات جاءت بأمر من جلالة الملك عبد الله الثاني، في حين اعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين إن رئيس الوزراء طلب من الوزير التقدم باستقالته

واضاف، إن “القضاء هو صاحب الكلمة الفصل في تحديد المسؤولية عن حادثة نقص الأكسجين بمستشفى السلط الجديد”.