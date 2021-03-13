عبيدات يقدم استقالته.. الخصاونة يوجه باجراء تحقيق فوري بوفاة 6 أشخاص بعد انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط
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عبيدات يقدم استقالته.. الخصاونة يوجه باجراء تحقيق فوري بوفاة 6 أشخاص بعد انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط
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