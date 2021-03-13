عبيدات يعلن حل مشكلة نقص الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي

اعلن وزير الصحة د. نذير عبيدات أن مشكلة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي قد تمت معالجتها حيث تم الاستعانة بمخزون الأسطوانات الاوكسجين الموجود في المستشفى إلى حين تعبئة الكميات اللازمة في خزانات الاوكسجين .

واشار، في تصريحات صحفية، إلى ان هذه المشكلة ليست محصورة بمستشفى السلط وحسب، بل في أي مستشفى في العالم وتم التعامل معها

وكان مخزون الاوكسجين في خزانات مستشفى السلط قد نفذ في ظل وجود 168 مريضا في غرف العزل هناك، ما أثار نداءات مواطني المحافظة وشكواهم من هذا التقصير .

وأوضح عبيدات أن الوزارة تتابع مثل هذه الحالات في جميع مستشفياتها، متاملا عدم تكرراها في المستقبل .

وكنت وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة السلطة أشارت لوجود كارثة صحية في المستشفى لعدم وجود اوكسجين، فيما طوق رجال الأمن العام والدفاع المدني المستشفى لتزويده باسطوانات الأوكسجين.