سنداً لصعوبة فوز السنوار برئاسة مكتب غزة.. اجهزة الامن الاسرائيلية تشهد لـ "حماس" بالتعددية والروح الديموقراطية
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جرينتش+2 12:24
سنداً لصعوبة فوز السنوار برئاسة مكتب غزة.. اجهزة الامن الاسرائيلية تشهد لـ “حماس” بالتعددية والروح الديموقراطية
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