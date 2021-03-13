سنداً لصعوبة فوز السنوار برئاسة مكتب غزة.. اجهزة الامن الاسرائيلية تشهد لـ “حماس” بالتعددية والروح الديموقراطية

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية ، اليوم السبت، إن أجهزة استخبارات الاحتلال تفاجأت من الصعوبات التي واجهت السنوار بالفوز برئاسة المكتب السياسي لحركة “حماس” في غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لم تتوقع حاجة يحيى السنوار لأربع جولات للفوز برئاسة المكتب السياسي للقطاع.

وأضافت الصحيفة، أن “هذه المفاجأة تشير إلى عدم قدرة أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية والدولية على تفكيك الشيفرة الوراثية لحماس والتي تتحكم بديناميكة العلاقات الداخلية فيها بشكل عام والتي أنتجت نموذجاً جديداً ومتميزاً في غزة، يضاف إلى العديد من ابداعات المقاومة على كل تداعيات الأمر من النواحي السياسية والأمنية”.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن ما فاجأ وحدة 8200 الاستخبارية في جيش الاحتلال ومن بعدها المستوى السياسي والأجهزة الأمنية في “إسرائيل” هو شكل التعددية الفريد داخل حماس والتي تتميز بأنها تبقى داخل الإطار التنظيمي ، وقد لا تلاحظ وتُحكم بشورى حقيقية بنسبة عالية، وقد لا يقدّرها حتى أذكي العقول الأمنية في لدى الاحتلال، التي إعتادت على تقبل واستئناس بعض الأعراض الجانبية السلبية المرافقة للديمقراطية، وهي التعددية المتوحشة التي تجعل من التنافس صراع حقيقي”.

وأضافت الصحيفة: “الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى بالسنوار عدواً عقائدياً عنيداً ولكنه تبني في الفترة الأخيرة خطاً براغماتياً واقعياً نسبياً”.

وقديما قال الشاعر العربي: والفضل ما شهدت به الاعداءُ