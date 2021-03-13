رغد صدام حسين تعزي الاردنيين بوفاة ضحايا مستشفى السلط

عقبت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق على حادث وفاة عدد من المرضى بمستشفى حكومي بمدينة السلط الأردنية، إثر انقطاع الأكسجين عنهم.

وتقدمت رغد المقيمة في العاصمة الأردنية عمان برفقة عائلتها، بالعزاء إلى الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني في ضحايا الواقعة.

وأضافت في تغريدة بحسابها على تويتر: “أعزي أهالي السلط لما حدث من فاجعة في مستشفى السلط، سائلة المولى عز وجل ان يرحم الضحايا برحمته الواسعة، وأن يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان”.

نعزي المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وشعبا واعزي أهالي #السلط لما حدث من فاجعة في #مستشفى_السلط، سائلة المولى عز وجل ان يرحم الضحايا برحمته الواسعة وان يلهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، و إنّا لله و إنّا إليه راجعون..#رغد_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 13, 2021