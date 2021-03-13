خيرالدين حسيب.. وداعاً

فقدت الأمة العربيه رمزا عظيما من رموز الفكر القومي العربي؛كان الوريث الشرعي لقادة الفكر القومي العربي؛الكواكبي والحصري وعفلق والأرسوزي وزريق؛ذلك لأن لأمتنا قادة وساسة عظام، أولهم عمر بن الخطاب ولن يكون آخرهم عبدالناصر، ولها أيضا مفكرون عضوا على الفكرة والحلم القومي بالنواجذ؛كان منهم ولن يكون آخرهم بعون الله الدكتور خيرالدين حسيب؛ذلك المسلم الشيعي البصري العراقي العربي القومي الناصري الإنسان الذي ٱختزل كل تلك الٱنتماءات في ٱنتمائه لعروبته أولا ودائما وأبدا؛كانت العروبة همه ودولتها حلمه؛حلم الرجل بدولة للعرب ترفرف عليها عدالة عمر بن الخطاب وصلابة عبدالملك بن مروان ودهاء الرشيد وبعد نظرالمأمون وشجاعة صلاح الدين وثقافة عبدالناصر.

أنشأ خير الدين حسيب مركز دراسات الوحدة العربيه، ومؤسسة جمال عبدالناصر، واتاح للمفكرين العرب ان يحفظون أفكارهم للأجيال في اصدارات كتب تشمل كل مناحي حياة الأمة وتطرح الحلول لها.

رحل خيرالدين حسيب الذي حمل المشروع القومي العربي، بل كان هو ذاته في صورة رجل يمشي على الأرض.. لقد مات الرجل لكن الفكرة لن تموت، لأن هذه الأمه هي خيار الخالق لقيادة البشر نحو الخير والسلام في الدني،ا وهدايتهم إلى الخالق جل شأنه.

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الوقت: 13 مارس,2021 at 3:37 ص