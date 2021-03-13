تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 55 وفاة و7705 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 464856
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خيرالدين حسيب.. وداعاً
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