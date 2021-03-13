جلستان طارئتان لمجلسي الاعيان والنواب غدا حول احداث المستشفى

دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المجلس إلى اجتماع طارئ صباح يوم غد الأحد لبحث تداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي.

كما قرر رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم صالح العودات دعوة المجلس لجلسة طارئة صباح يوم غد الاحد، لمناقشة اسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الجديد.

وأعرب العودات في بيان، عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين، لافتاً إلى أنه يُفترض في مثل هذه الأوقات الصعبة أن تتعامل جميع المؤسسات بشكل لا يحتمل التقصير والخطأ، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر العلاجية الأساسية كالأوكسجين.

وأضاف، أنه على اتصال دائم مع نواب محافظة البلقاء، لمتابعة الحادثة من جوانبها كافة، لافتاً إلى أنه تم دعوة لجنة الصحة النيابية إلى اجتماع طارىء اليوم.

وقال إن مجلس النواب سيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الفاجعة مع الحكومة في الجلسة التي سيعقدها المجلس غداً الأحد، مؤكداً عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذه الحادثة وغيرها، وتحميل المسؤولية المباشرة والأخلاقية في كل مراتب المسؤولية عن هذه الحادثة الأليمة.

وناشد العودات الجميع إلى إتاحة المجال للإجراءات العاجلة الهادفة إلى توفير كل عناصر الشفاء لبقية المرضى في جميع مستشفيات المملكة.

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