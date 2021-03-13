النحاس باشا يؤنب محمد عبدالوهاب لانه غنى “لخيانة الوطن”

موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب هو أحد أعلام الموسيقى العربية، فقد أثرى المكتبة الموسيقية بالعديد من الأعمال الخالدة، وساهم في تطوير شكل الموسيقى العربية، كما ارتبط أسمه بالأعمال الوطنية التي تعتبر بمثابة ذاكرة مصر التاريخية.
بدأ حياته الفنية كمطرب بفرقة فوزي الجزايرلي، وانتقل بعد ذلك إلى فرقة عبدالقادر حجازي، ثم ترك العمل وانقطع لدراسة العود بمعهد الموسيقى الشرقية.
بعد ذلك التحق بوظيفة مدرس موسيقى بوزارة المعارف ثم تركها وانضم لفرقة سيد درويش وفرقة الريحاني، وبدأ العمل في الإذاعة حيثرحلته الطويلة الخصبة في عالم الغناء والتلحين والتأليف الموسيقى، وأضاف العديد من الآلات الغربية.
ومن المواقف الطريفة في حياة عبد الوهاب، تلك الخناقة التي دارت بين الزعيم الوطني، رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس، والموسيقار محمد عبدالوهاب وجاء فيها:
ذات ليلة كان الموسيقار عبدالوهاب يقيم حفلة غنائيو بكازينو “سان استيفانو” بالإسكندرية، وحضر النحاس باشا الحفل وجلس في لوج ومعه عدد من أعضاء الوفد، وغنى عبدالوهاب ثلاث وصلات غنائية، ولاحظ الموجودون أن النحاس باشا غادر الحفلة أثناء الوصلة الثالثة ولم يبق كعادته لآخر الحفلة، واعتقد الناس أن النحاس أحس بتعب أو لديه أعمال عاجلة.
ولكن في صباح اليوم التالي، وبينما كان النحاس باشا يمشي في فناء الكازينو حيث احتشد الفناء بمئات المصطافين، أقبل المطرب عبدالوهاب على النحاس متهللا وهمّ يعانقه،و إذا بالنحاس يبعد بيده شفتي عبدالوهاب ويشيح بوجهه عنه، فدهش موسيقار الأجيال، وقال في ذهول: ماذا حدث يا باشا؟!
فرد النحاس باشا، لا يمكن أن أبوسك أبدا، ألا تعرف ماذا غنيت أمس؟
قال عبدالوهاب: غنيت قصيدة يا جارة الوادي
قال النحاس: وبعدها؟.. قال عبدالوهاب: غنيت قصيدة مريت على بيت الحبايب
قال النحاس: وبعدها في الوصلة الثالثة قلت إيه؟
قال عبدالوهاب: غنيت موال مسكين وحالي عدم من كتر هجرانك
قال النحاس: أكمل الموال
فقال: يا للي تركت الوطن والأهل عشانك
قال النحاس بصوت جهوري: لا.. لا.. أنا لا أسمح لأحد أن يترك الوطن عشان واحدة ست دا كلام فارغ.. دي خيانة.
وأسرع عبد الوهاب يقول: حاضر يا دولة الباشا سأغيرها سأحذفها لن أغني هذه الأغنية ثانية، وعندئذ قبل النحاس باشا أن يعانق عبدالوهاب ويقبله !