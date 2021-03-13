النحاس باشا يؤنب محمد عبدالوهاب لانه غنى “لخيانة الوطن”



موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب هو أحد أعلام الموسيقى العربية، فقد أثرى المكتبة الموسيقية بالعديد من الأعمال الخالدة، وساهم في تطوير شكل الموسيقى العربية، كما ارتبط أسمه بالأعمال الوطنية التي تعتبر بمثابة ذاكرة مصر التاريخية.

بدأ حياته الفنية كمطرب بفرقة فوزي الجزايرلي، وانتقل بعد ذلك إلى فرقة عبدالقادر حجازي، ثم ترك العمل وانقطع لدراسة العود بمعهد الموسيقى الشرقية.

بعد ذلك التحق بوظيفة مدرس موسيقى بوزارة المعارف ثم تركها وانضم لفرقة سيد درويش وفرقة الريحاني، وبدأ العمل في الإذاعة حيثرحلته الطويلة الخصبة في عالم الغناء والتلحين والتأليف الموسيقى، وأضاف العديد من الآلات الغربية.

ومن المواقف الطريفة في حياة عبد الوهاب، تلك الخناقة التي دارت بين الزعيم الوطني، رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس، والموسيقار محمد عبدالوهاب وجاء فيها:

ذات ليلة كان الموسيقار عبدالوهاب يقيم حفلة غنائيو بكازينو “سان استيفانو” بالإسكندرية، وحضر النحاس باشا الحفل وجلس في لوج ومعه عدد من أعضاء الوفد، وغنى عبدالوهاب ثلاث وصلات غنائية، ولاحظ الموجودون أن النحاس باشا غادر الحفلة أثناء الوصلة الثالثة ولم يبق كعادته لآخر الحفلة، واعتقد الناس أن النحاس أحس بتعب أو لديه أعمال عاجلة.

ولكن في صباح اليوم التالي، وبينما كان النحاس باشا يمشي في فناء الكازينو حيث احتشد الفناء بمئات المصطافين، أقبل المطرب عبدالوهاب على النحاس متهللا وهمّ يعانقه،و إذا بالنحاس يبعد بيده شفتي عبدالوهاب ويشيح بوجهه عنه، فدهش موسيقار الأجيال، وقال في ذهول: ماذا حدث يا باشا؟!

فرد النحاس باشا، لا يمكن أن أبوسك أبدا، ألا تعرف ماذا غنيت أمس؟

قال عبدالوهاب: غنيت قصيدة يا جارة الوادي

قال النحاس: وبعدها؟.. قال عبدالوهاب: غنيت قصيدة مريت على بيت الحبايب

قال النحاس: وبعدها في الوصلة الثالثة قلت إيه؟

قال عبدالوهاب: غنيت موال مسكين وحالي عدم من كتر هجرانك

قال النحاس: أكمل الموال

فقال: يا للي تركت الوطن والأهل عشانك

قال النحاس بصوت جهوري: لا.. لا.. أنا لا أسمح لأحد أن يترك الوطن عشان واحدة ست دا كلام فارغ.. دي خيانة.

وأسرع عبد الوهاب يقول: حاضر يا دولة الباشا سأغيرها سأحذفها لن أغني هذه الأغنية ثانية، وعندئذ قبل النحاس باشا أن يعانق عبدالوهاب ويقبله !