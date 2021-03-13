الملك وصل المستشفى.. الخصاونة يوجه باجراء تحقيق فوري بوفاة 7 أشخاص بعد انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط
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جرينتش+2 04:23
“العمل الإسلامي” يطالب برحيل الحكومة ومحاسبة المتورطين في فاجعة المستشفى
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