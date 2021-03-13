ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يعزي بشهداء فاجعة مستشفى السلط

اصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، اليوم السبت، البيان التالي..

يتقدم الإئتلاف بأحر التعازي والمواساة لأهالي وأسر شهداء فاجعة مستشفى السلط، والذي تابعه الإئتلاف منذ الصباح وبقلق شديد، مستنكراً حالة الإهمال التي أوصلت إلى هذه الكارثة، ولطالما حذرنا من مغبة وخطورة النهج السائد في اختيار المسؤولين.

إننا وأمام هذه الفاجعه نؤكد على ضرورة محاسبة المقصرين، والمتسببين في هذه الفاجعة، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر بكامل المنظومة الصحيه بطريقة علمية مدروسة من ذات الكفاءات العلمية الوطنية، ومن أهل الإختصاص لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير الإمكانيات الطبية الازمه للحفاظ على صحة المواطن لتجنيب الوطن تكرار الكارثة. مؤكدين على ضرورة وإلحاحية فتح ملفات الإصلاح الوطني الشامل، وصولا إلى حكومات منتخبة ديمقراطيا من الشعب.

الناطق الرسمي باسم إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية

ضيف الله الفراج