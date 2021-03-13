يوم الاحزان.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 61 وفاة و4144 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 469000
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ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يعزي بشهداء فاجعة مستشفى السلط
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