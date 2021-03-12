منع الخروج سيراً على الأقدام لأداء الصلوات خلال أوقات الحظر

دعا وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إلى الالتزام بالتعليمات الصّادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة فيما يتعلّق بالصلوات في المساجد خلال أوقات الحظر.

ولفت دودين إلى أنّ التعليمات الصادرة عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة تؤكّد عدم السّماح بالخروج سيراً على الأقدام لأداء الصلوات خلال أوقات الحظر، وذلك ردّاً على بعض الاستفسارات الواردة حول إمكانيّة السماح بأداء صلاتيّ الفجر والعشاء.

ونوّه إلى أنّ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه الأمور، مجدّداً التأكيد على ضرورة التقيّد بالتعليمات الصادرة من أجل حماية صحّة المواطنين.

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