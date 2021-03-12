جونسون اند جونسون: لقاح حاسم ضد كل متحورات فيروس كورونا

أكد نائب رئيس اللجنة التنفيذية والمدير العلمي لشركة جونسون آند جونسون، بول ستوفيلز، فعالية لقاح الشركة المضاد لوباء كوفيد-19، الذي أجازته وكالة الأدوية الأوروبية ضد كل متحورات الفيروس المسبب للمرض.

وقال ستوفيلز في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أنه تم اختبار اللقاح في جنوب إفريقيا وأثبت فعاليته ضد السلالة المتحورة بجرعة واحدة، ما يوفر حماية عالية للحالات الخطرة وتفادي نقلهم الى المستشفيات.

وأشار الى دراسات جارية لاختبار الجرعة المزدوجة، وفق ما نقلت وكالة اكي الإيطالية للأنباء.

وأضاف، إن تقنية الحمض النووي الريبي تعد ابتكارًا رائعًا، مشيرًا إلى أنه وبجرعة واحدة يمكن تحقيق الكثير، ليس فقط على مستوى الأجسام المضادة، ولكن في الذاكرة المناعية طويلة الأمد، وأنه ومع جرعات أكثر تحصل استجابة مناعية أقوى.