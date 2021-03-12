تصاعد مُقلق.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 55 وفاة و7705 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 464856

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 55 وفاة و7705 إصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5224 وفاة و464856 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 4280 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 871 حالة في محافظة الزرقاء، 779 حالة في محافظة إربد، منها 57 حالة في الرمثا، 511 حالة في محافظة البلقاء، 254 حالة في محافظة معان، منها 43 حالة في البترا، 234 حالة في محافظة مأدبا، 173 حالة في محافظة العقبة، 168 حالة في محافظة الكرك، 131 حالة في محافظة عجلون، 103 حالات في محافظة الطفيلة،101 حالة في محافظة المفرق، 100 حالة في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 74099 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 416 حالة، فيما غادرت 243 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2542 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1960 بنسبة إشغال 37 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 553 بنسبة إشغال بلغت 46 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 264 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 24 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2584 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 385533 حالة.

وأضاف أن 50545 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5103809 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 24ر15 بالمئة، مقارنة مع النسبة المسجلة يوم أمس والتي بلغت 36ر15 بالمئة.