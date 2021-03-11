مصادر اسرائيلية: نتنياهو يدرس الغاء زيارته للامارات لان الاردن لم يسمح لطائرته بالتحليق فوق اراضيه

قال مصدر سياسي إسرائيلي ان مغادرة نتنياهو رئيس الوزراء لزيارة الامارات قد تأخرت “بسبب عدم موافقة الاردن على تحليق طائرة نتنياهو فوق اراضيها.

وتشير التقديرات في إسرائيل، حسب صحيفة يديعوت احرنوت، إلى أن الرفض الاردني يرجع إلى إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى يوم أمس ، والتي نتجت عن خلافات حول ترتيبات الأمن والسلامة.

وكان مكتب نتنياهو، قد تعلل إنه يدرس إلغاء سفره إلى أبو ظبي، المقرر اليوم الخميس، وذلك بسبب دخول زوجته إلى المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية لديها.

وقال مكتب المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، إن نتنياهو سيرافق زوجته طوال الفحوصات. وسيتخذ القرار النهائي بشأن سفره للإمارات في وقت لاحق اليوم

ونقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله، ان بنيامين نتنياهو يدرس إلغاء سفره إلى أبو ظبي، المقرر اليوم، الخميس، وذلك بسبب دخول زوجته إلى المستشفى بسبب التهاب الزائدة الدودية لديها. لكن يبدو أن السبب المركزي هو توتر بين الأردن وإسرائيل، التي عرقلت زيارة ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى، أمس