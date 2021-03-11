صلاة الجمعة ودوام المدارس يفاقمان الوضع الوبائي في المملكة

كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الدكتور فراس الهواري، عن نتائج دراسة، أجرتها وزارة الصحة، مع منظمة الصحة العالمية، وجامعة أوكسفورد.

وقال الهواري، خلال استضافته عبر برنامج اذاعة حياة، “اطلعت على الدراسة، وأستطيع التأكيد أن نتائجها واضحة جدا”.

وأوضح أن “صلاة الجمعة تؤثر على الوضع الوبائي، وفق نتائج الدراسة”.

وأضاف أن نتائج الدراسة اظهرت أيضا، أن حظر الجمعة له تأثير واضح على الوضع الوبائي، وكذلك دوام المدارس.

وأشار إلى أن بعض الخبراء في العالم، يقولون إن الحل الأكبر تأثير، هو إغلاق الأردن كاملا، وهذا مستحيل.

وتحدث الهواري عن وجود 3 قرارات، تتحكم بإصدار قرارات الحظر، درجة التكاثر للفيروس، ونسبة الإيجابي من الفحوصات، إلى جانب الإدخالات إلى المستشفيات.

وبين أن درجة التكاثر للفيروس في الأردن تبلغ 2.5%، رغم أن النسبة الطبيعية، تبلغ 1%، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون نسبة الفحوصات الإيجابية، أقل من 5%، لكنها في الاردن تراوح حول الـ15%، أما الاعتبار الثالث، فهو الإدخالات للمستشفيات، وهي تنذر بخطر حقيقي.