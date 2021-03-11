تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 63 وفاة و8300 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 457151

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 63 وفاة و8300 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5169 وفاة و457151 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 4289 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 999 حالة في محافظة إربد، منها 69 حالة في الرمثا، 958 حالة في محافظة الزرقاء، 571 حالة في محافظة البلقاء، 328 حالة في محافظة الكرك، 281 حالة في محافظة مأدبا، 222 حالة في محافظة العقبة، 163 حالة في محافظة جرش، 155 حالة في محافظة المفرق، 114 حالة في محافظة عجلون، 111 حالة في محافظة معان، منها 11 حالة في البترا، 109 حالات في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 69033 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 446 حالة، فيما غادرت 299 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2431 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1888 بنسبة إشغال بلغت 36 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 549 بنسبة إشغال بلغت 46 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 292 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 27 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3644 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 382949 حالة.

وأضاف أن 54052 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5053264 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 36ر15 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.