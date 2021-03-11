ردا على عرقلة زيارة ولي العهد للاقصى امس.. نتنياهو يلغي زيارته للامارات لان الاردن لم يسمح لطائرته بالتحليق في اجوائه
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جرينتش+2 04:58
النخالة: لا حياة لنا خارج الجهاد والمقاومة، وإلا سوف نتحول عمالاً في المستوطنات الصهيونية المقامة على ارضنا
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