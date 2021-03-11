“العمل الإسلامي” يستنكر توقيف عضو في مجلس نقابة المعلمين



استنكرت لحنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي توقيف عضو مجلس نقابة المعلمين كفاح أبو فرحان، على خلفية فعالية نفذها المعلمون بمنطقة البقعة قبل يومين، ما اعتبرته اللجنة استمراراً لسياسة تكميم الأفواه والاعتقالات السياسية التي تتبعها الحكومة بحق نشطاء العمل السياسي والنقابي والحراكي.

وأكد رئيس لجنة الحريات في الحزب، المحامي عبد القادر الخطيب، في تصريح صادر عنه اليوم، أن استمرار النهج القائم في التضييق على الحريات العامة تحت غطاء قانون الدفاع سيفاقم من حالة الاحتقان الشعبي، في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه لتمتين الجبهة الداخلية، مطالباً بالإفراج الفوري عن أبو فرحان، وعن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وطي هذه الصفحة وإشاعة أجواء الحرية للمواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية الأمر الذي كفله القانون الدستور.