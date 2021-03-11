الخروج لاداء الصلوات أثناء الحظر الليلي يعتبر خرقا لأوامر الدفاع

أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الخروج لاداء الصلوات التي تقع ضمن ساعات الحظر الليلي، لايمكن تأديتها لان ذلك يعتبر خرقا لأوامر الدفاع.

ودعا الخلايلة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، الى الالتزام بالتعليمات وأوقات الحظر الليلي.

وحول صلاة التراويح بين أنها ستبحث في وقتها، وأن الإجراءات الحالية مؤقتة وسيتم اعادة النظر بها نهاية الشهر الجاري، وسيتم اتخاذ قرارات جديدة بداية الشهر المقبل، وفقا للوضع الوبائي.

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