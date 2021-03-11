"بعد فشل كافة الجهود التي بذلت معه".. اللجنة المركزية لحركة فتح تفصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة/ وثيقة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:16
اجواء خماسينية مُغبرّة ومنخفضة الحرارة بوجة عام، وامطار بعد منتصف الليل تمتد الى ظهيرة غد الجمعة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني