تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 60 وفاة و6649 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي448851
أهم العناوين
جرينتش+2 12:56
موضوع الحظر الشامل غير وارد.. الاعلان عن تمديد الحظر الليلي وتعليق صلاة الجمعة وقداس الاحد واغلاق قطاعات جديدة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني