منخفض خماسيني يرفع الحرارة اليوم، وانخفاض غدا وامطار الجمعة

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي خماسيني، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات مئوية، وتسود أجواء جافة ومغبرة، ودافئة بوجه عام في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ظهراً إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ووفقا لتقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء مغبرة بوجه عام، ليل الأربعاء، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الليل المتأخرة.

ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، يوم غد الخميس، وتسود خلال ساعات النهار أجواء خماسينية مغبرة بوجه عام، مع تواجد غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً خلال ساعات الليل الأولى تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا مصاحبة للمنخفض الجوي الذي سيتمركز شمال شرق سوريا، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى من المملكة، تمتد في ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وقد تكون الهطولات في ساعات ما بعد منتصف الليل غزيرة أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (60 كم/ساعة) في بعض المناطق.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس؛ يوم الجمعة، لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل خلال ساعات الصباح زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون خلال ساعات الفجر غزيرة لفترة وجيزة في بعض المناطق، وتسود رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها (70كم/س) في بعض المناطق، ومع ساعات الظهيرة تضعف الهطولات وتتناقص كميات الغيوم، وتدريجياً مع ساعات الليل تخف سرعة الرياح.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 11، وفي مرتفعات الشراة 25 – 12، وفي مناطق البادية 29 – 12، وفي مناطق السهول 26 – 13، وفي الاغوار الشمالية 30 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 18، وفي البحر الميت 33 – 19، وفي خليج العقبة 33 – 19 درجة مئوية.