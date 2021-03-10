تعليق الدوام الوجاهي في المدارس والجامعات، وإغلاق مراكز التدريب المهني وإجراءات احترازيّة وتقييديّة باليومين المقبلين
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في عيد ميلادها.. هيفاء وهبي تستلقي على رمال دبي/ فيديو
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