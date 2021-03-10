شدوا الاحزمة فالاجراءات الحازمة قادمة حتى خلال شهر رمضان

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين إن السيناريو الأسوأ لشهر رمضان هو التشدد في الحظر وتأدية صلاة التراويح في البيوت.

وقال إن تقليص التجول في المملكة سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأضاف في تصريحات صحافية أن حظر التجول سيكون بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا وسيستمر العمل وفقا لهذا الإجراء حتى إشعار آخر.

وأوضح أن الإجراءات تتضمن تقليص دوام موظفي القطاع العام بمقدار ساعة أو ساعتين يومياً.

وبين ان فكرة الحظر الشامل ترهق الاقتصاد الأردني، وستكتفي الحكومة بالقرارات التي سيعلن عنها مجلس الوزراء اليوم.

وبين دودين ان أي قطاع يشهد تجمعاً للمواطنين في مكان مغلق سيتم اغلاقه بما فيها الأندية الرياضية والاجتماعية وغيرها من الأماكن.

و أشار الى أن فترة الإغلاقات ستستمر على الأقل لمدة أسبوعين، وذلك لغايات تستطيح المنحنى الوبائي ومحاولة تقليل أعداد الاصابات التي وصلت ذروتها في الايام القليلة الماضية.

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