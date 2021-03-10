توقيف صاحب محل ألعاب إلكترونية في عجلون يقدم الأراجيل

قرر مدعي عام عجلون، اليوم الأربعاء، توقيف مالك محل ألعاب الكترونية (بلايستيشن) لمدة أسبوع لمخالفته أحكام قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه.
وجاء في حيثيات القرار أن فرق التفتيش والمتابعة ضبطت المحل وهو يقدم الأراجيل لمرتاديه.
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال
قرر مدعي عام عجلون، اليوم الأربعاء، توقيف مالك محل ألعاب الكترونية (بلايستيشن) لمدة أسبوع لمخالفته أحكام قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه.
وجاء في حيثيات القرار أن فرق التفتيش والمتابعة ضبطت المحل وهو يقدم الأراجيل لمرتاديه.
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