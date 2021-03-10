تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 60 وفاة و6649 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي448851
أهم العناوين
جرينتش+2 09:11
تعليق الدوام في مركز وزارة الأشغال غداً الخميس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني