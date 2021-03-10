تعليق الدوام في مركز وزارة الأشغال غداً الخميس

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء اليوم الاربعاء، تعليق الدوام في مركزها يوم غد الخميس، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين موظفيها، باستثناء من تتطلب طبيعة عمله الحضور إلى العمل شريطة عدم إصابته.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الدوام سيعود بالشكل الطبيعي يوم الأحد، وأن التعليق سيكون ليوم واحد فقط، مشددة على الالتزام بالضوابط الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة.