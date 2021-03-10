تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 60 وفاة و6649 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي448851

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 وفاة و6649 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5106 وفيات و448851 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 3211 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 889 حالة في محافظة الزرقاء، 733 حالة في محافظة إربد، منها 68 حالة في الرمثا، 548 حالة في محافظة البلقاء، 258 حالة في محافظة الكرك، 212 حالة في محافظة العقبة، 168 حالة في محافظة مأدبا، 157 حالة في محافظة المفرق، 146 حالة في محافظة جرش، 144 حالة في محافظة عجلون، 95 حالة في محافظة معان، منها 8 حالات في البترا، 88 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 64440 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 430 حالة، فيما غادرت 247 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 2369 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1819 بنسبة إشغال بلغت 35 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 519 بنسبة إشغال بلغت 44 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 231 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 22 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3827 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 379305 حالات.

وأضاف أن 44530 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4999212 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 93ر14 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.