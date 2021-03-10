لي فيك وهجٌ من خُطى

لي همهمات الرمل لي..

وانفلاق البحر

وشوشة الحروف!

وبعض ما حكتِ الدروبْ

لي أن أقلّبها على

ثغرِ الحياةِ..

وموجُ أغنيتي يراقصُ

كلَّ لهفاتِ

الغروبْ

لي فيك دفء

الراحلين

المتعبين..

قصيدةٌ قالت ستلبسُ

راحتيك

ما عادت الأفكار شاردةً

ولا كأسي الأخيرُ

فهبْ مدايَ لفرصةٍ

لم أقترفْ فيها ذنوباً

لم أفسّر خوفها الساديَّ

لم ترقُد على مجدافها سحبٌ تذوبْ

دعنا هنا

لنصوغ أجوبة الغيابْ

دعنا..

عناقيدَ الضياءِ

سقتْ كؤوسَ الفجرِ

أتعبتِ النعاسْ..

دعنا..

بصدر الموت

شهقاتِ الحضورِ

إذا تنفّسها الجنوبْ

* شاعرة فلسطينية، من مدينة طولكرم