تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 60 وفاة و6649 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي448851
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جرينتش+2 09:11
بعد 4 جولات.. انتخاب السنوار للمرة الثانية رئيسا لمكتب حماس السياسي في غزة، وهنية يسارع الى تهنئته
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