القبض على شخص أقدم على قتل والدته في منطقة ماركا

أقدم شخص على قتل والدته في الستين من العمر، بواسطة أداة حادة في منطقة ماركا الشمالية.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية حضرت إلى الموقع، وقامت بضبط القاتل، وتحويل الجثة إلى الطب الشرعي.