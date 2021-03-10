الغذاء والدواء تجيز الاستخدام الطارئ للقاح الروسي سبوتنيك

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، منح الإجازة الطارئة لاستخدام اللقاح الروسي سبوتنيك.

و بين الدكتور مهيدات لوكالة (بترا)، اليوم الاربعاء، ان المطعوم الروسي يعتبر( سبوتنيك)، هو المطعوم الخامس المجاز في المملكة بعد إجازة استخدام لقاح أسترازينيكا وفايزر وسينوفارم وجونسون آند جونسون.

واشار الى ان جميع ملفات اللقاحات التي تم التقدم بها تمت معالجتها ولا يوجد أي ملف عالق في المؤسسة.

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