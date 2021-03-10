"فورين بوليسي" تكشف جانبا من المخطط الاسرائيلي للهيمنة على العالم العربي عبر "التعاون" الاستخباري والاقتصادي
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الغذاء والدواء تجيز الاستخدام الطارئ للقاح الروسي سبوتنيك
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