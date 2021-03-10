تصاعد صادم.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 60 وفاة و6649 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي448851
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جرينتش+2 09:10
إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية يدعو لتغيير آلية تشكيل الحكومات، ونبذ نهج اعتماد الهويات الفرعية والمناطقية باختيار الوزراء
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