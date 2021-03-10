إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية يدعو لتغيير آلية تشكيل الحكومات، ونبذ نهج اعتماد الهويات الفرعية والمناطقية باختيار الوزراء

عقد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعاً عادياً، في مقر حزب الحركة القومية اليوم الاربعاء، وناقش جدول أعماله وخلص إلى الآتي:

1- التوجه بالتحية والتقدير للمرأة العربية بشكل عام وللمرأة الأردنية بشكل خاص بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدين على ضرورة تمكين المرأة ودعمها في كافة مفاصل الحياة.

2- يؤكد الإئتلاف على ضرورة استمرار الحوار مع كافة مؤسسات المجتمع، وعلى رأسها الأحزاب السياسية والأخذ برأيها وتوصياتها لضمان إقرار قانون انتخاب يتيح للقوى الحية في المجتمع الوصول إلى قبة البرلمان، ووضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل، وصولاً لحكومات برلمانية تعبر عن النبض الحقيقي للمواطن، وتعالج كافة المشاكل التي أوجدتها الحكومات المتعاقبة في ظل غياب الدور الحقيقي لمجلس النواب، وضرورة إقرار قانون أحزاب سياسية منسجماً مع الدستور، يؤسس لحياة سياسية حقيقية وجادة، ويشكل حماية للأحزاب من مزاجية التعامل الرسمي الحكومي، وإزالة كل القيود والعراقيل التي تقيد الحريات العامة، ووقف جميع الإجراءات التعسفية ضد الأحزاب السياسية والنقابات ووقف كافة أشكال الاعتداء على الحريات العامة.

3- فيما يخص التعديل الوزاري، فقد أكد الإئتلاف على أن آلية تشكيل الحكومات لا زالت تخضع لنفس النهج الذي طالما طالبنا بضرورة تغييره، لينسجم مع مفهوم الإصلاح السياسي الشامل، والابتعاد عن عقلية اعتماد الهويات الفرعية والمناطقية في اختيار الوزراء، واعتماد أسس ديمقراطية و علمية تتضمن الكفاءة، وتمثيل الطيف السياسي والاجتماعي وتقدم المصلحة العليا للوطن والمواطن على أي اعتبارات أخرى

4- وفي الحالة الصحية؛ يؤكد الإئتلاف على ضرورة التعامل مع جائحة كورونا بمسؤولية وطنية عالية، واعتماد مبدأ الشفافية، وإعطاء المعلومة الصحيحة للمواطن، ووقف حالة التخبط السائدة في اتخاذ القرارات، واعتماد مرجعية وطنية ذات كفاءة علمية، ومن أهل الاختصاص لمواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة المواطن وضمان مصدر رزقه، وعدم تركه يواجه مصيره وإعادة النظر في كل الإجراءات السابقة، وعدم استغلال هذه الجائحة للتضييق على الحريات العامة.

5- يرى الإئتلاف أن الوضع السياسي الذي يمر به الإقليم ووطننا العربي وانعكاساته على الأوضاع العامة في البلاد يستدعي درجة كبيرة من اليقظة والتلاحم الداخلي لحماية الوطن ، وتاريخه، ومقدراته كمسؤولية كبيرة تتقدم على كل ما عاداها.

الناطق باسم إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية

أمين عام حزب الحركة القومية/ ضيف الله الفراج