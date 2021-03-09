فنانة خليجية تصدم جمهورها بالظهور بالفراش بدون ملابس

صدمت الفنانة الكويتية سناء القطّان متابعيها بنشر صورة لها أثارت موجة من الجدل في أوساطهم، حيث تناقل الصورة عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق تبادل الصور (إنستغرام).

و ظهرت الفنانة فيها وهي تستلقي على السرير مغطّية نفسها بملاءة بيضاء مع كتفين مكشوفتين، وأرفقت الصورة بالتعليق: “صباح العشق بتوقيتي” .

وأطلقت القطّان بهذا موجة من التعليقات على تلك الحسابات واعتبرها معظم المتابعين جريئة وتساءلوا عن سبب التقاطها الصورة على هذا النحو.

ومما جاء في هذه التعليقات: “الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا” و”يا حياتي صحت استشورت شعرها عملت مايكب شالت هدومها ونامت تحت اللحاف وصورت على أساس بنصدق هذا شكلها حقيقي وهي صاحية من النوم” و”صايرين يتنافسون البنات والشباب من يتفصخ اكثر” و”صباح قلة الحياء”.

ويُشار إلى أن القطان بدأت مسيرتها الفنية في العام 2014 وشاركت في عدد من الأعمال، منها مسلسل “ثريا” الذي عُرض في العام نفسه وظهرت فيه إلى جانب كل من سعاد عبد الله، زهرة الخرجي، صمود وحسين المهدي.