عباس يهدد القدوة بالفصل من فتح خلال 48 ساعة اذا لم "يلحس" قراره بتشكيل قائمة انتخابية من "الملتقى الوطني"
أهم العناوين
جرينتش+2 01:18
فلسطين تدعي على دول الحلفاء أمام محكمة العدل الدولية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني