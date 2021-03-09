توجه لتخفيض ساعات الدوام في الدوائر الحكومية، وحظر المدارس والأندية والمقاهي وبيوت العزاء لأسبوعين قادمين.

أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين، أن جميع الأماكن التي فيها تجمعات سواء المدارس أو الأندية أو المقاهي أو بيوت العزاء سيتم حظرها بالمطلق على الأقل في الأسبوعين القادمين.

وأضاف دودين، في حديث للتلفزيون الأردني، أن الحكومة ملتزمة بخطاب العرش السامي فيما يتعلق بإيلاء صحة وسلامة الموطنين أولوية كبرى وايلاء الاقتصاد في ذات الوقت، قائلا “قطع الاعناق ولا قطع الارزاق”.

وجدد التأكيد على أن موضوع الحظر الشامل غير وارد حاليا غير أن حظر يوم الجمعة مستمر، مضيفا أنه ستتم زيادة ساعات الحظر الليلي وإتاحة خدمة “الدليفيري” وإجراءات قاسية في المدارس خلال أسبوعين إلى ثلاث كون المنحنى الوبائي خطير جدا.

وتطرق إلى أنه سيتم تطبيق القانون بحزم ودون استثناء وبصرامة شديدة، مهيبا بالمواطنين ضرورة الالتزام وعدم الاستماع للشائعات.

وعن الشائعات، قال دودين إن الحكومة ستكون قريبة من كافة وسائل الاعلام ولن يكون هنالك أية معلومة غير شفافة.

وأكد أنه سيتم تخفيض عدد ساعات الدوام في الدوائر الحكومية لأننا نمر بمرحلة في أعلى قمم المنحنى، مشيرا إلى أن المحال التجارية المترتبة عليها رسوم لصالح الحكومة سيتم اتخاذ قرار بشأنها.