عباس يهدد القدوة بالفصل من فتح خلال 48 ساعة اذا لم "يلحس" قراره بتشكيل قائمة انتخابية من "الملتقى الوطني"
أهم العناوين
جرينتش+2 01:18
توجه لتخفيض ساعات الدوام في الدوائر الحكومية، وحظر المدارس والأندية والمقاهي وبيوت العزاء لأسبوعين قادمين.
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني