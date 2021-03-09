عباس يهدد القدوة بالفصل من فتح خلال 48 ساعة اذا لم "يلحس" قراره بتشكيل قائمة انتخابية من "الملتقى الوطني"
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بعد ليبيا وأذربيجان.. مخابرات اردوغان تعتزم نقل مرتزقة سوريين إلى اليمن للقتال لجانب “الاخوان” ضد الحوثيين
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