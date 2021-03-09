الوحدات يفوز على الفيصلي ويتأهل لنهائي الدرع

تأهل فريق الوحدات إلى نهائي بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الثلاثاء على فريق الفيصلي بنتيجة 1-0، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.

وسجل هدف الفوز الثمين للوحدات مدافعه طارق خطاب في الدقيقة 59 من زمن المباراة. ويلتقي الوحدات في المباراة النهائية يوم 13 الحالي، مع الفائز من مباراة الجزيرة والجليل التي تقام في وقت لاحق اليوم.

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