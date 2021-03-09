اغلاق مصنع معسل غير مرخص في عمان واحالة اصحابه للقضاء

اغلقت كوادر التفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في اقليم الوسط/ فرع عمان، بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة ودائرة الجمارك والاجهزة الامنية المختصة، مصنعا مخالفا في عمان لإنتاج المعسل ضبط لديه كمية من المعسل المخالف قدرت بنحو 2,5 طن.

وأوضح مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المصنع المخالف ينتج المعسل باستخدام مواد أولية ونكهات منتهية الصلاحية في ظروف صحية سيئة، بدون الحصول على الرخص القانونية اللازمة لهذه الغاية.

وقال مهيدات ان الفرق الرقابية تحفظت على جميع المواد المضبوطة داخل المصنع سواء التبغ الخام او المعسل او المواد الأولية التي تدخل في انتاجه، مشيرا الى انه ستتم المباشرة باحالة القائمين على المصنع المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود اي استفسار او ملاحظة او شكوى على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني: (117114)، والبريد الإلكتروني: (info@JFDA.Jo) ، وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم (0795632000).

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