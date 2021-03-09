اجواء دافئة اليوم وارتفاع درجات الحرارة غداً وعدم استقرار الخميس

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء بمنخفض جوي خماسيني، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس وتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 8-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة ومغبرة ودافئة بوجه عام في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

ونتيجةً لتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ترافق المنخفض الجوي الخماسيني والذي سيتمركز فوق سوريا، تنخفض الحرارة يوم الخميس بشكل ملموس، وتكون الأجواء خلال ساعات النهار مغبرة بوجه عام، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات الليل تتزايد كميات الغيوم لتصبح الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، تمتد في ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز 60 كم/ساعة في بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 10، وفي مرتفعات الشراة 18 – 9، وفي مناطق البادية 26 – 11، وفي مناطق السهول 21 – 12، وفي الاغوار الشمالية 27 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 17، وفي البحر الميت 28 – 16، وفي خليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.