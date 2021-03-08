4 قياديين ينافسون السنوار على رئاسة مكتب حماس بغزة غدًا

ينافس 4 من قيادات حركة حماس، يوم غد الثلاثاء، يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، على قيادة الحركة.

وقال مصدر مطلع لـ “القدس” إن انتخابات مجلس الشورى التي انتهت منذ أيام، أفرزت 5 شخصيات للمنافسة على رئاسة المكتب السياسي بالقطاع، وهم يحيى السنوار، وفتحي حماد، ونزار عوض الله، ومحمود الزهار، وزياد الظاظا.

وأشار المصدر، إلى أنه تم انتخاب رئيس لمجلس الشورى منذ يومين، وأفرزت النتائج شخصية جديدة بدلًا من الشخصية التي تولت الشورى على مستوى القطاع في الانتخابات الأخيرة.

وستجري عملية انتخاب رئيس المكتب السياسي الجديد بغزة، يوم غد الثلاثاء، على أن يتم انتخاب باقي أعضائه في ذات اليوم أو بعد غد.

وتستكمل بالتزامن انتخابات المكتب السياسي العام، والشورى العام في الداخل والخارج، على أن تنتهي الانتخابات بشكل مجمل حتى الخامس عشر من الشهر الجاري أو بعد بضعة أيام .