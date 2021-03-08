مجلس التعليم العالي يعتمد آلية إجراء امتحانات منتصف الفصل

قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على إجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2021، لجميع الدرجات العلمية إلكترونياً، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه يستثنى من القرار أعلاه، المساقات التي تُدرس داخل الحرم الجامعي، بحيث تُجرى امتحاناتها داخل الحرم الجامعي، وبتباعد زمني كافٍ لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة إلى الحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

وأضافت أنه تقرر إجراء امتحانات منتصف الفصل للطلبة الموجودين خارج المملكة (لمختلف الدرجات) للمساقات التي تعقد امتحاناتها بالحرم الجامعي إلكترونياً، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الامتحانات.

وبينت أنه تم تأجيل اتخاذ القرار فيما يتعلق بكيفية إجراء الامتحانات النهائية، على أن تقرر لاحقاً وفي ضوء تطور الحالة الوبائية في المملكة.

ويأتي ذلك، حرصاً من مجلس التعليم العالي على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي، وذلك في ضوء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.