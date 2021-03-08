طقس بارد نسبيا بأغلب المناطق اليوم ودافئ غدًا وصيفي بعده

يطرأ اليوم الإثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء باردة ليلاً بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء ارتفاع ملموس على الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

و تتأثر المملكة يوم الأربعاء بمنخفض خماسيني، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس، وتكون الأجواء جافة ومغبرة، ودافئة بوجه عام في جميع مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 21 – 5، وفي مناطق السهول 18 – 7، وفي الاغوار الشمالية 21 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 12، وفي البحر الميت 23 – 11، وفي خليج العقبة 24 – 12 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة