جميع فروع مؤسسة الضمان توقف استقبال المراجعين بدءا من الغد

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن توقفها استقبال المراجعين وضباط ارتباط المنشآت في كافة إداراتها المركزية وفروعها ومديرياتها، وذلك اعتبارا من صباح يوم غدٍ الثلاثاء وحتى إشعارٍ آخر.

ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين، كافة مراجعيها وضباط ارتباط المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والمتوفرة للأفراد والمنشآت على موقعها الإلكتروني، ودون الحاجة لمراجعتها أو مراجعة فروعها ومديرياتها، وذلك تماشياً مع الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة المراجعين.

وفيما يتعلق باستكمال طلبات الاستفادة من اعفاءات وتسهيلات تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت، اوضحت المؤسسة بان فروعها ستتواصل بشكل مباشر مع المنشآت التي تتقدم بطلبات الاستفادة من التسهيلات عبر حسابها على الخدمات الالكترونية، وتحديد موعد لقيامها بمراجعة الفرع المعني لايداع الشيكات والكمبيالات المرتبطة بتقسيط المبالغ المستحقة عليها.

وأضافت المؤسسة انه بإمكان الأفراد وضباط ارتباط المنشآت في حال واجهتهم أي صعوبات في استخدام خدماتها الالكترونية أو أي مشاكل في تقديم الطلبات أو أي استفسارات، التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد 117117 او من خلال مركز الاتصال الوطني 065008080 وذلك على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع.