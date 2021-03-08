القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب من الاراضي السورية

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الاثنين، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة جرى ضبط سلاح نوع كلاشنكوف وذخيرة عدد 76 طلقة وقنبلة يدوية، و42 كف حشيش و13 حبة كبتاجون، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة.

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