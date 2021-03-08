بشرى للمشغولين عن التراب الوطني بالانتخابات الفارغة.. وزير الاستيطان الاسرائيلي يؤكد قرب ضم اجزاء واسعة من الضفة
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أهداف وتداعيات ” الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأمريكي “
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