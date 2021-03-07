عائلة الفقيد المرحوم بهجت سليمان تشكر المعزين بوفاته

شكر على تعزية

دمشق – عائلة الفقيد الراحل اللواء الدكتور السفير بهجت ماجد سليمان يتقدمون بجزيل الشكر و الامتنان للسيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد على تعزيته بفقيدهم الراحل التي كانت عزاءا كبيرا لهم و المواساة الأكبر في نفوسهم .

كما تشكر عائلة الفقيد أيضا كل من قام بتعزيتهم و مواساتهم برحيل فقيدهم الغالي، سواء بالحضور شخصيا او الاتصال هاتفيا او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و كل كلماتهم و كتاباتهم و مشاركاتهم التي كانت خير سند و مواساة في مصابهم الكبير برحيل فقيدهم الغالي .

انا لله و انا اليه راجعون