تصاعد خطير.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 38 وفاة و3481 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 421415
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ضمن مبادرة “أسرى يكتبون”.. رابطة الكتّاب الأردنيين تناقش سرديّة “الخرزة” للأسير منذر مفلح
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