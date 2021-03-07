العدو يُذكِرنا إن نسينا أو تناسينا

بخروج 7 وزراء ودخول 5 جدد.. صدور الإرادة الملكية اليوم الاحد بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الخصاونة
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